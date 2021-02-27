إغلاق إحدى مدرسة خاصة في بنغازي لعدم ملائمتها لشروط التعلم

أخبار ليبيا24

أغلقت إدارة التعليم الحر بمراقبة تعليم بنغازي إحدى المدارس الخاصة بالسمع الأحمر لعدم مطابقتها للشروط.

وقال الإدارة، السبت، إن الدكتور محمد العقوري، مدير ادارة التعليم الحر قام برفقة عدد من المسؤولين بالإدارة، وبالتعاون مع جهاز الحرس البلدي بنغازي، بجولة ميدانية لبعض المدارس الخاصة في بنغازي.

وأضافت، أنه تم قفل مدرسة “النهج المستقيم” فورًا بالشمع الأحمر لمخالفتها للشروط الملائمة للعملية التعليمية.

ونشرت الوحدة صورًا من داخل المدرسة تظهر تهالك مبنى المدرسة وعدم ملائمته للشروط الملائمة للتعلم.