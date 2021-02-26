وفدًا مصريًا يبحث مع صالح المستجدات السياسية بليبيا

بحث الاستعدادات الجارية بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

26 فبراير، 2021 11:45 ص
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أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ”عقيلة صالح” بمكتبه في مدينة القبة وفداً مصرياً رفيع المستوى يوم أمس الخميس .

ووفق بيان نشره موقع مجلس النواب على الإنترنت، فقد بحث صالح والوفد المصري مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا

كما بحث اللقاء الاستعدادات الجارية بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق استقرار الأوضاع في ليبيا وصولا لتسوية شاملة للأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة.

26 فبراير، 2021 11:45 ص
42

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