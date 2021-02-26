قريميدة : ملعب طرابلس خارج الحسابات والكاف سيقوم بجولة تفتشيه جديدة

"الكاف" يطالب بتكاثف الجهود لضمان اعتماد الملعب بشكلٍ نهائي

26 فبراير، 2021 2:33 م
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أخبار ليبيا 24 – رياضة  

كشف الأمين العام المساعد للاتحاد الليبي لكرة القدم المهندس محمد قريميدة أن ملعب طرابلس الدولي خارج حسابات رفع الحظر الذي  أقره الكاف أمس الخميس .

قريميدة قال – عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” – إن موافقة الكاف مشروطة لملعب شهداء بنينا بتنفيذ  عدة ملاحظات خلال  فترة عشرة أيام .

وأشار الكاف أنه سيقوم بجولة تفتشيه جديدة، مطالبًا بتكاثف الجهود لضمان اعتماد الملعب بشكلٍ نهائي .

وكلف الكاف محمد قريميدة بالمتابعة وستكون هناك زيارة لملعب شهداء بنينا  صحبة الأمين العام للاتحاد .

26 فبراير، 2021 2:33 م
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