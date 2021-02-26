فرنسا تؤكد على ضرورة تفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة من ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكدت الخارجية الفرنسية على ضرورة أن تباشر السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا بإعادة فتح الطريق الساحلي، وتفكيك المليشيات، وإخراج القوات والمرتزقة الأجانب على وجه السرعة، داعية إلى المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب بيان لوزارة، جاء خلال محادثات أجراها وزير الخارجية، جان إيف لودريان، مع رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ورئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة، أكد لهم خلالها على دعم فرنسا الكامل لهما لاستكمال المرحلة الانتقالية التي كلفهما بها ملتقى الحوار السياسي حتى انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر.

ودعا لودريان إلى تكوين حكومة تمثل جميع الأطراف وتتسم بالمصداقية وفقًا لخارطة الطريق.

وأضاف البيان أن فرنسا ستسهم في استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة ووحدتها واستقرارها، والدفع بالمسار السياسي في ليبيا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وجميع الشركاء ولجنة متابعة قمة برلين.