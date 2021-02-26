عقب مشاركته في مؤتمر الدبيبة.. قناة الغد العربي تعلن فقدان الاتصال بمراسلها في طرابلس

26 فبراير، 2021 9:27 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت قناة الغد العربي فقدان الاتصال بمراسلها في طرابلس، زياد الورفلي، عقب مشاركته أمس الخميس في المؤتمر الصحفي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.

يشار إلى أن الورفلي وجه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية سؤالين أولهما حول توحيد الجيش الوطني، والثاني عن مصير هانبيال القذافي المحتجز في لبنان.

وأجابه الدبيبة خلال المؤتمر الصحفي قائلا “لن نقبل بابتزاز أي ليبي في أي مكان”، مشيرا إلى أنه لن يقسي أحدا من التشكيل الوزاري حتى من النظام السابق مالم يرتكب جرم.

 

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26 فبراير، 2021 9:27 م
47

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