صنع الله يبحث مع شركة الواحة خطط استقرار معدلات إنتاج الغاز

26 فبراير، 2021 4:19 م
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أخبار ليبيا 24

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط في اجتماع تقابلي مع شركة الواحة للنفط، خططهما لاستقرار معدلات إنتاج الغاز وتأثيره الإيجابي على السوق المحلي، وتزويد محطات الطاقة الكهربائية بالغاز.

جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، الخميس، مع شركة الواحة للنفط.

وناقش الاجتماع، المشاريع الهامة والحيوية لشركة الواحة للنفط، والتحديات التي تواجهها أثناء عمليات التنفيذ، والسبل الكفيلة لتجاوزها، لتحقيق المستهدفات ودعم الاقتصاد الوطني.

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26 فبراير، 2021 4:19 م
13

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