رصد 3 طائرات عسكرية تركية بطريقها لغرب ليبيا هذه الرحلات هي الأولى لطائرات أنقرة نحو ليبيا منذ تسمية السلطة الجديدة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن موقع “فلايت رادار” لرصد حركة الطيران استئناف رحلات شحنات الموت الجوية بين أنقرة وليبيا في أول رحلة منذ تسمية الحكومة الجديدة .

الموقع كشف أن ثلاث طائرات شحن عسكري تابعة لسلاح الجو التركي في طريقها إلى غرب ليبيا .

وجاءت بيانات الطائرات الثلاث كالتالي “طائرة إيرباص A400M، أقلعت من قاعدة قيصري في قونيا، وطائرة إيرباص A400M، أقلعت من قاعدة أتاتورك في العاصمة أنقرة، وطائرة لوكهيد C130E، أقلعت من قاعدة عسكرية بالقرب من أنطاليا، وجميعها تتجه الآن إلى غرب ليبيا.

وتعد هذه الرحلة الأولى لطائرات عسكرية تركية نحو ليبيا منذ تسمية السلطة الجديدة في الخامس من فبراير الجاري، والـ46 منذ اتفاق وقف إطلاق النار بالمدينة السويسرية في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي.

ويقضي الاتفاق الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وتعليق برامج واتفاقات التدريب مع الدول في أجل أقصاه 90 يوما من الاتفاق.

يشار إلى أن تركيا تسيطر على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي، أبرزها، قاعدة الوطية، ورغم انتهاء المهلة المحددة لسحب المرتزقة من ليبيا، إلا أن أنقرة لا تزال تجند المرتزقة في سوريا، تمهيدًا لنقلهم إلى الأراضي الليبية، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.