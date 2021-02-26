بوريطة: تشكيل الحكومة في ليبيا عنصر أساسي لإتمام المرحلة الانتقالية

أخبار ليبيا 24

أكد وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، أن تشكيل الحكومة المؤقتة في ليبيا عنصر أساسي لإتمام المرحلة الانتقالية عن طريق تحقيق الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد.

بوريطة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار عقيلة صالح الذي يزور المغرب، شدد على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة ممثلة للمناطق الليبية كافة وأن تتجاوب مع تطلعات وآمال الليبيين.

ودعا وزير خارجية المغرب إلى ضرورة إبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية كافة لحفظ سيادتها ووحدتها أراضيها.