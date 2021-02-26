بنغازي تشهد ختام دورات المصحح الآلي

أخبار ليبيا 24 – خبر

اختتمت بمدرسة عمر بن الخطاب التابعة لمكتب التعليم السلاوي أمس الخميس دورات للمصحح الآلي باستخدام برنامج قوقل ميت “التعليم عن بعد” .

وأشرف على الدورات وحدة التدريب بمكتب التعليم السلاوي، وألقتها الأستاذة “سمية القداري” في الفترة من الخامس عشر من ديسمبر من العام الماضي، حتى العشرين من يناير الماضيين .

وكانت الدورة قد استهدفت مايقرب 80 متدرب من معلمي الجداول ومفتشين تربويين من مدن بنغازي و أجدابيا وجالو .