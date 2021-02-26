بنغازي تشهد ختام دورات المصحح الآلي

أشرف على الدورات وحدة التدريب بمكتب تعليم السلاوي

26 فبراير، 2021 2:02 م
7

أخبار ليبيا 24 – خبر

اختتمت بمدرسة عمر بن الخطاب التابعة لمكتب التعليم السلاوي أمس الخميس دورات  للمصحح الآلي باستخدام برنامج قوقل ميت “التعليم عن بعد” .

وأشرف على الدورات وحدة التدريب بمكتب التعليم السلاوي، وألقتها الأستاذة “سمية القداري”  في الفترة من الخامس عشر من ديسمبر من العام الماضي، حتى العشرين من يناير الماضيين .

وكانت الدورة قد استهدفت مايقرب 80 متدرب من معلمي الجداول ومفتشين تربويين من مدن بنغازي و أجدابيا وجالو .

26 فبراير، 2021 2:02 م
7

مقالات ذات صلة

الرصد والاستجابة بلجنة مكافحة كورونا: الدراسة قد تتوقف في أي وقت

26 فبراير، 2021 2:32 م

بعيرة: الكفة تميل لانعقاد جلسة منح الثقة للحكومة في سرت

26 فبراير، 2021 12:06 م

وفدًا مصريًا يبحث مع صالح المستجدات السياسية بليبيا

26 فبراير، 2021 11:45 ص

18 حالة وفاة و625 إصابة جديدة بكورونا

26 فبراير، 2021 11:24 ص
زر الذهاب إلى الأعلى