بعيرة: الكفة تميل لانعقاد جلسة منح الثقة للحكومة في سرت

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أفاد عضو مجلس النواب، أبو بكر بعيرة، أن النصاب المطلوب لتمرير الحكومة الجديدة أولا نصاب عقد الجلسة القانونية وهو 87 نائب فقط، موضحًا أنه إذا توفر هذا العدد وانعقدت الجلسة بشكل دستوري وقانوني فيكون المطلوب لتمرير الحكومة هو “50%+1”.

بعيرة ذكر – في تصريحات صحفية – أنه فيما يتعلق بشكل الحكومة الجديدة فإن هناك تجاذبات كثيرة ولكن لم يتم إعلان أي شيء رسمي.

وقال “هناك تدخلات كثيرة من النواب لتمرير بعض المقترحات، والنواب مُنقسمين، ولكن في تصوري أن الجلسة ستميل إلى الكفة التي فيها رئيس مجلس النواب خاصة بعد اتصاله مع السفير الأمريكي أمس وهذا المكان غالبًا سوف يكون في سرت”.

وتابع “مقترحي لأعضاء مجلس النواب هو ضرورة التنازل عن أي شروط من أجل تمرير هذه الحكومة لأن البلاد لا تحتمل أن تدخل في خطأ آخر مثل الخطأ الذي وقع فيه البرلمان في عام 2015م عندما رفض حكومة الوفاق ودخلنا في النفق والحروب التي تلت ذلك”.

ووصف بعيرة خيار إعطاء الثقة للحكومة بواسطة منتدى الحوار السياسي بأنه إجراء غير دستوري ولا قانوني وقد يطعن عليه في المستقبل، متابعاً “لذلك أتمنى أن يعمل رئيس الحكومة على محاولة الحصول على ثقة البرلمان أولاً وقبل كل شيء وأدعو أطراف البرلمان أن تنسى خلافاتها وتتفق على رأي واحد في سبيل منح الثقة لهذه الحكومة، فهذا هو الطريق الأفضل، وإذا ذهبت الحكومة لأخذ الثقة من لجنة الـ75، ستكون هذه نقطة ضعف في تشكيلها”.