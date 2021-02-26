المقدمي: نتوقع وصول لقاح كورونا إلى ليبيا بعد أسبوع

أخبار ليبيا 24

توقع عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمواجهة جائحة كورونا، علي المقدمي، أن يصل اللقاح الخاص بالفيروس بعد أسبوع واحد من بدء التسجيل في المنظومة.

وقال المقدمي لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الجمعة، إنهم سيشرعون مطلع الأسبوع المقبل في استقبال أسماء الراغبين في الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

وأكد المقدمي أن أول المتحصلين على اللقاح سيكون خط الدفاع الأول “الجيش الأبيض”، مشيرا إلى أن اللقاح محجوز باسم ليبيا وفي انتظار الانتهاء من التجهيزات وتدريب الكوادر التي ستعطي التطعيمات إضافة إلى إيجاد آلية للتخلص من مخلفات الحملة.

وأوضح المقدمي، أن قدرتهم على مواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا، تتوقف على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين، معبراً عن تخوفهم من أن تترك الكوادر الطبية العاملة في مراكز العزل عملها بسبب عدم حصولها على مستحقاتها.

وأشار المقدمي إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق خصص مبلغاً مالياً للجنة لتسيير أمورها، بينها مكافأة الأطباء وفرق الرصد والتقصي والعزل وكل العاملين بها.