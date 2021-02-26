المصرف المركزي يكشف عن الاعتمادات الممنوحة للتجّار والشركات والمنشآت عامة

أخبار ليبيا 24

كشف مصرف ليبيا المركزي، الخميس، عن حجم الاعتمادات الممنوحة لتجّار وأصحاب شركات ومؤسسات ومنشآت عامة وخاصة، خلال الفترة ما بين 3 يناير الماضي، وحتى 24 فبراير الجاري.

وبحسب بيان المركزي، جاءت البيانات في 118 قائمة تم منح الاعتمادات والسلع الواردة فيها بأربع عملات هي “الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار التونسي”، وشملت المعلومات مئات الأصناف؛ أبرزها الحديد والإسمنت والمواشي واللحوم المجمدة والمواد الصناعية، بالإضافة إلى سلع أساسية غذائية، وهواتف نقالة وشاحنات.

وأوضح المصرف المركزي أن نشر بيانات أسماء الشركات والموردين يأتي ضمن إطار ضوابط المصرف المركزي الصادرة في عاميْ 2019 – 2020.