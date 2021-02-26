المستشار صالح: جلسة منح الثقة للحكومة من اختصاص رئاسة مجلس النواب

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، عقب وصوله إلى العاصمة المغربية الرباط، أن الدعوة إلى جلسة النظر في منح الثقة للحكومة من اختصاص رئاسة مجلس النواب، مشيرا إلى أن جلسة منح الثقة سيتوفر فيها النصاب القانوني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده المستشار صالح، اليوم الجمعة، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وأوضح المستشار صالح بأنه يدعم تشكيل حكومة مصغرة ومن الكفاءات، مطالبا الجميع بالمشاركة في التسوية الشاملة في ليبيا.

وأضاف، “مجلس النواب سيمنح الثقة للحكومة الجديدة إذا قُدمت بالشكل المناسب أما لجنة الـ 75 فغالبية أعضائها غير منتخبين”، مشيرا إلى الجلسة ستعقد في سرت إلا إذا تعذر فستكون في طبرق.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وصل، اليوم الجمعة، إلى العاصمة المغربية الرباط لإجراء مشاورات حول التطورات السياسية في ليبيا.