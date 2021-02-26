العامة للكهرباء تعلن وصول معدات خاص بصيانة محطة الرويس بالجبل الغربي

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، عن وصول شاحنة محملة بمعدات (عمود التوربين) من ميناء طرابلس البحري إلى محطة الرويس الغازية لإجراء عمرة جسيمة للوحدة الأولى.

وبحسب بيان الشركة، يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة والمضنية التي تبذلها الشركة لدعم الشبكة الكهربائية، ومواجهة أحمال الذروة الصيفية القادمة.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك يأتي بعد ما تم تفعيل عقد الاتفاقية وفتح الاعتمادات المستندية مع شركة سيمنس الألمانية؛ لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد بمحطة الرويس بالجبل الغربي.