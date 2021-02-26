“أطباء ليبيا” تتهم دواعش المال العام بتأخير وصول لقاح كورونا

أخبار ليبيا 24 – صحة

عبرت النقابة العامة للأطباء في ليبيا، عن استيائها من تأخر وصول لقاح كورونا إلى البلاد، مطالبة بتقديم المتورطين للمحاكمة العاجلة.

وقالت النقابة العامة للأطباء، في بيان لها، إن تأخر وصول لقاح كورونا إلى ليبيا حتى الآن، بسبب “صراع المسؤولين ودواعش المال العام” على النسب التي سيتحصلون عليها من توريد اللقاح.

النقابة طالبت، النائب العام بفتح تحقيق عاجل في تأخر توريد اللقاح، وتحديد المتورطين وتقديمهم إلى المحاكمة.

وتشهد ليبيا ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لتصل إلى 132 ألفًا و485 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2174 وفقًا لآخر إحصائية نشرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الجمعة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد تعهد محمد المنفي، الأسبوع الماضي، بتوفير لقاح كورونا في ليبيا، في أسرع وقت ممكن.

وبحث المنفي مع اللجنة الاستشارية الطبية لمجابهة وباء كورونا، آلية عملها والصعوبات التي تواجهها وطرق حلحلتها للتصدي لوباء كورونا والحد من انتشاره، واستعدادات مراكز العزل والإيواء واحتياجاتها اللازمة لمواجهة الوباء.