571 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 571 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة جراء الإصابة بالوباء، إضافة إلى 800 حالة شفاء، خلال يوم الأربعاء

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلى 131 ألفا و833 إصابة، كما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 118 ألفًا و791 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2156 حالة.

وتأتي هذه الأرقام الجديدة، في وقت أعلن فيه المركز عن اكتشاف

النوع الجديد المتحور لفيروس كورونا المعروف بـ “طفرة لندن”، حيث أكد إصابة 23 شخصًا حتى الآن.

وأوضح المركز، أن الكشف عن النوع الجديد لفيروس كورونا، تبين من خلال إجراء فحوصات على 88 عينة عشوائية، حيث أظهرت الفحوصات إصابة 23 شخصًا أي بنسبة 26 بالمائة من إجمالي العينات.

وأعرب المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن قلقه من اكتشاف هذا النوع، بسبب توقع ظهور موجه وبائية واسعة الانتشار ووخيمة العواقب خاصة في ظل التراخي وعدم الالتزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.