نادي رماية طبرق يتوج ببطولة “وحدة ليبيا” للرماية بالخرطوش

أخبار ليبيا24- خاص

توج اليوم الخميس الرامي أكرم محمد إبراهيم من نادي طبرق للرماية بالخرطوش في بطولة “وحدة ليبيا” برصيد 57 نقطة.

وتحصل على الترتيب الثاني الرامي أرحومة محمد أرحومة برصيد 56 نقطة من نادي طبرق للرماية وتحصل على الترتيب الثالث الرامي أشرف عبدالسلام أمديقش من نادي الرماية بنغازي.

وقد انطلقت البطولة بضربة البداية من عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية بمشاركة 54 رامي من أندية طبرق الصقور والمختار والشباب ونادي طبرق للرماية ونادي بنغازي للرماية وحطين والأولمبي الزاوية.

يشار إلى أن هذه البطولة أقيمت برعاية الاتحاد العام الليبي للرماية وإشراف اللجنة الفنية للرماية بالمنطقة الشرقية واستضافة نادي الرماية في طبرق .