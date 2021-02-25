ليبيا في انتظار تسليم الدبيبة تشكيلته الحكومية لمجلسي النواب والرئاسي المُكلف

25 فبراير، 2021 9:27 ص
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أخبار ليبيا24

من المنتظر أن يسلّم اليوم الخميس رئيس الحكومة الليبية الجديد المكلف، عبد الحميد الدبيبة، تشكيلته الوزارية إلى مجلسي النواب والمجلس الرئاسي الجديد المكلف.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة أن الدبيبة سيُسلم التشكيلة الحكومية الجديدة اليوم الخميس، إلى مجلس النواب وأيضا المجلس الرئاسي، بما فيهم الوزارات والحقائب الوزارية وأسماء الوزراء، من أجل منحها الثقة من قبل مجلس النواب.

يأتي ذلك، فيما أكد الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في تصريحات الأربعاء، إن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح سيتسلم التشكيل الوزاري، الخميس، من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وأضاف بليحق، أن بعد استلام التشكيلة الجديدة للحكومة سيتم تحديد موعد لجلسة منح الثقة للحكومة في مدينة سرت.

وكان الدبيبة قد لوّح في وقت سابق، باللجوء إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي للحصول على منح الثقة لتشكيلته الحكومية، في حال عدم توافق مجلس النواب.

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25 فبراير، 2021 9:27 ص
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