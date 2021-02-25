فريق الاتحاد يحقق فوزه الأول في الدوري الممتاز

25 فبراير، 2021 12:30 ص
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أخبار ليبيا 24

أنهى فريق الاتحاد لقائه مع نظيره الاتحاد المصراتي بفوزه بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتها على أرضية ملعب مصراتة ضمن المجموعة الثانية.

وبهذا الانتصار يحقق فريق الاتحاد فوزه الأول هذا الموسم، بعد إقالته الأسبوع الماضي لجهازه الفني القدم بقيادة المدرب البرتغالي دا كوستا، بعد النتائج السيئة للفريق خلال الفترة الأخيرة.

وسجل للاتحاد جهاد شلذون في الدقيقة السادسة، في حين عادل الاتحاد المصراتي النتيجة في الدقيقة 16 عن طريق لاعب المحترف الكاميروني كريست، في حان خطف الاتحاد الفوز بتسجيله الهدف الثاني عن طريق لاعب الشاب محمد الغنيمي في آخر خمس دقائق من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة أصبح فريق الاتحاد بـ6 نقاط بعد ثلاثة تعادلات في بداية مشواره، أما فريق الاتحاد المصراتي فبقي بنفس رصيده السابق 4 نقاط.

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25 فبراير، 2021 12:30 ص
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