تراجع طفيف في أسعار العقود الآجلة للنفط خلال الجلسة الآسيوية

25 فبراير، 2021 8:57 ص
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أخبارليبيا24

شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا خلال الجلسة الآسيوية، الخميس، إذ انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم أبريل القادم بنسبة 0.36 بالمائة، كما انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم أبريل المقبل 0.19 بالمائة.

وتداولت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” عند مستويات 63.16 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.39 دولارًا للبرميل، مع العلم أنها استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 63.22 دولارًا للبرميل.

كما تداولت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم أبريل المقبل 0.19 عند 67.07 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 67.20ولارًا للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 67.04 دولارًا للبرميل.

ويأتي هذا التراجع وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10 بالمائة إلى 89.98 مقارنة بالافتتاحية عند 90.07، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.18.

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25 فبراير، 2021 8:57 ص
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