امراجع غيث: الكبير نكث وعده بخصوص التمويل للميزانية عن يناير وفبراير

25 فبراير، 2021 10:47 م
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أخبار ليبيا24

قال المكلف بمهام وزير المالية بالحكومة الليبية عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي امراجع غيث إن محافظ المركزي الصديق الكبير نكث وعده بخصوص التمويل للميزانية عن يناير وفبراير.

وأضاف غيث – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أن الكبير لم ينفذ الاتفاق إلى حد اليوم، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر لعدم الصرف حتى الأن.

وأشار وزير المالية المكلف إلى أن محافظ المركزي هو من قدم مقترح التمويل للميزانية عن يناير وفبراير وأكد على استعداده ومن ثم نكث عن وعده كعادته.

ولفت غيث إلى أن الميزانية لسنة 2021 لم تُسلم إلى حد الآن لتعتمد من قبل مجلس النواب.

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25 فبراير، 2021 10:47 م
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