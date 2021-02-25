المبادرة الليبية الإنتقالية تركب مضخات الشفط لشبكة الصرف بسبها

أخبار ليبيا24

شرعت المبادرة الليبية الإنتقالية بسبها صباح اليوم في تركيب عدة مضخات شفط على عدة نقاط بشبكة الصرف الصحي بالمدينة، وذلك بعد اتفاق توصلت إليه مع المجلس البلدي ومخاتير المحلات والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، يتم خلاله تركيب ثمانية مضخات للمساعدة في شفط المياه ومنع طفح الصرف الصحي في عدة نقاط منها حي المهدية الذي يضم عدة شوارع حيوية بالمدينة