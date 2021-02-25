الدبيبة: الاتفاقية البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا مستمرة الدبيبة: سنبدأ الإصلاحات ابتداء من اليوم الأول لاستلام الحكومة مهامها

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن الاتفاقية البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا لن تلغى وسيستر العمل بها.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أكد الدبيبة أنه قام بتسليم مقترح معايير اختيار حكومة الوحدة الوطنية إلى رئاسة مجلس النواب، مشيرا إلى أنه لجأ إلى الدوائر الانتخابية لتقديم ممثليهم للحكومة.

وتابع الدبيبة، “أن حكومته تواجهها 3 مشاكل وهي كورونا والكهرباء وتوحيد الليبيين من خلال مجلس مصالحة”، مؤكدا أنه سيواصل دعم المصالحة الوطنية.

وأعرب الدبيبة عن أمله بأن يقف مجلس النواب مع الحكومة في مسألة اعتمادها هي والميزانية، مطالبا وسائل الإعلام باحترام جهود الحكومة للوصول إلى المصالحة الوطنية الحقيقية.

وأوضح الدبيبة، أن ليبيا غير قادرة على حل مشكلة الهجرة غير الشرعية وحدها، مشيرا بأنه ستكون هناك تنمية حقيقية للشعب الليبي، مؤكدا أنه بعد الحصول على الثقة ستكون هناك قرارات جريئة لدعم المواطن والاقتصاد وسيتم منح أرباب الأسر وتابع، “سنبدأ الإصلاحات ابتداء من اليوم الأول لاستلام الحكومة مهامها”.

وأكد الدبيبة أنه سلم مجلس النواب الهيكلية وطريقة اختيار الحكومة، مشيرا أنه سيعرضها في جلسة منح الثقة فور انعقادها في أي مدينة ليبية، منوها أن الحكومة تضم كافة أطياف المناطق الليبية، وهي لابد لهذه الحكومة أن تكون حكومة تكنوقراط تمثل كافة الليبيين.

وتابع الدبيبة، “لن نقبل بابتزاز أي ليبي في أي مكان وتواصلت مع مسؤولي مالطا بشأن التأشيرات وأبدوا استعدادهم لمنحها” وأضاف، “تحدثنا مع دول شقيقة بشأن جائحة كورونا وسنتحصل على اللقاح بشكل أسرع”.

وأوضح الدبيبة أنه لن يقسي أحد من التشكيل الوزاري حتى من النظام السابق مالم يرتكب جرم.