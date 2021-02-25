إيقاف الدراسة في سبها بعد ارتفاع إصابات كورونا

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن الناطق باسم بلدية سبها جنوب غرب ليبيا أسامة الوافي عن قرار وقف الدراسة لمدة أسبوعين في المدينة على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال الوافي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الخميس، بناء على تعليمات لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا سبها توصيات بتعليق الدراسة ورفع تنفيذ إجراءات الوقاية الاحترازية بمدينة سبها، تم إيقاف الدراسة لمدة أسبوعين.

وأضاف الناطق أن إيقاف الدراسة يأتي بالتزامن مع العمل على فرض الإجراءات الاحترازية في الجهات العامة وكذلك المساجد.

وأشار الناطق باسم البلدية إلى أنه في حال عدم تطبيق هذه الإجراءات بشكل يحد من انتشار هذه الجائحة داخل المدينة، سيتم الإغلاق الكامل في إعلان آخر للحد من انتقال العدوى وانتشار الفيروس.

وأوضح الوافي، أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن عن وجود تحور جديد للفيروس ما يعرف باسم (طفرة لندن)، لافتاً أن المنطقة الجنوبية يوجد بها مراكز عزل إلا أن الجميع يعتمد على مركز العزل سبها (البركولي) نتيجة لعدة عوامل أبرزها العناصر الطبية والطبية المساعدة التي تنعمد في بعض مناطق الجنوب، لذلك هناك تخوف من ازدياد الحالات داخل مركز العزل.

وطالب المواطنين التقيد بالإجراءات الاحترازية كلبس الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي واستخدام الكحول، مناشداً العاملون والموظفين بالأماكن العامة والمحال التجارية ارتداء الكمامات، وإيقاف كافة النشاطات بما فيها المآتم والأفراح للخفض من معدل الإصابات وضمان استمرار عمل مراكز العزل والمحافظة على القطاع الصحي.