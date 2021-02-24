73 نائب يعلنون دعمهم لحكومة “الدببية” دون قيد أو شرط

أخبار ليبيا24

أعلن 73 عضو من أعضاء مجلس النواب اليوم الأربعاء دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية دون قيد أو شرط.

وشدد النواب في بيان لهم تحصلت “أخبار ليبيا24” على نسخة منه على الحكومة الجديدة ضرورة أن تراعي عند الاختيار معايير الكفاءة والأمانة والخبرة.

ودعا الأعضاء الـ 73 بقية أعضاء مجلس النواب على عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وتجري في الوقت الحالي مباحثات ومشاورات حول مكان انعقاد جلسة منح الثقة بنصاب كامل حيث أعلن المتحدث باسم مجلس النواب في طبرق عبدالله بليحق أنهم تلقوا ردًا من اللجنة العسكرية 5+5 بأن مدينة سرت جاهزة أمنيًا لعقد جلسة منح الثقة.

ومع استمرار مشكلة التئام مجلس النواب لمح رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة باللجوء إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي للحصول على الثقة، في حال عدم توافق البرلمان واستمراره في الانقسام حول جلسة منح الثقة للحكومة.

وقال الدبيبة في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “تويتر،” في وقت متأخر أمس الثلاثاء “لدينا خياران في عملية اختيار شكل الحكومة، وعدم توافق النواب يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني”.