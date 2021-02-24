نقاصة: اللجنة العسكرية تبذل قصارى جهدها لاستكمال ملف المحتجزين

24 فبراير، 2021 8:18 م
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أخبار ليبيا24

أكد عضو وفد حكومة الوفاق باللجنة العسكرية 5+5 العميد مختار نقاصة، الأربعاء، أن ملف تبادل المحتجزين بين حكومة الوفاق والقوات المسلحة الليبية يسير وفق ترتيبات معينة.

وقال نقاصة، لأخبار ليبيا24، إن اللجنة العسكرية المشتركة تبذل قصارى جهدها مع مشايخ القبائل والخيرين، لإنهاء هذا الملف الإنساني.

وأكد نقاصة، على ضرورة عودة كل محتجز إلى بيته وأسرته، خصوصًا المحتجزين على الهوية.

وأضاف، “الحرب انتهت ويجب عودة كل المحتجزين بدون شرط أو قيد، باستثناء من ارتكبوا جرائم فيتم تسليمهم للجهات القضائية”.

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24 فبراير، 2021 8:18 م
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