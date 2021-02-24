 كهرباء الوفاق: سرقة الأسلاك الكهربائية تُكبدنا خسائر مادية مضاعفة

24 فبراير، 2021 10:47 م
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أخبار ليبيا 24

قالت الشركة العامة للكهرباء بحكومة الوفاق، إنها تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة في طرابلس بسبب ما تتعرض له من سرقة الأسلاك الكهربائية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن ظاهرة السرقة مستمرة دون توقف، بسبب عدم وجود أي رادع ولا يُتخذ أي إجراء حال تكرار هذه السرقات وازديادها بشكل شبه يومي.

 وأضافت الشركة أن ذلك انعكس بالسلب على المواطنين بالدرجة الأولى نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، موضحة أنها في سبيل ذلك تتكبد خسائر فادحة.

وأشارت الشركة إلى أن آخر الاعتداءات كانت تلك التي تعرضت لها كان على خط مراجنة من 30 بئر العالم، ما أسفر عن سرقة أسلاك كهرباء مسافة 350 متر، الأمر الذي تسبب بدوره في انقطاع التيار الكهربائي على عدد من المنازل بالمنطقة بدائرة توزيع سيدي السائح.

 

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24 فبراير، 2021 10:47 م
19

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