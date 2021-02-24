حالة سطو مسلح جديدة وإصابة مدني في بنغازي

24 فبراير، 2021 11:56 م
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أخبار ليبيا 24

أكدت مصادر أمنية متطابقة، اليوم الأربعاء، إصابة مواطن برصاص مسلحين قرب سوق البدرية المعروف بـ سوق المصرية بمدينة بنغازي في محاولة سطو مسلح على سيارته.

وأوضحت ذات المصادر، لـ أخبار ليبيا 24، أن المواطن عبدالسلام عبدالباسط الشيخي (22 عاماً) أسعف إلى مستشفى الجلاء إثر إصابته برصاص في الرجل اليمنى، من قبل مسلحين حاولوا الاستيلاء على سيارته بقوة السلاح.

وأكدت المصادر، أن الحالة الصحية لـ الشيخي مستقرة مشيرة إلى أنه يتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

وذكرت المصادر أن الأجهزة الأمنية باشرت بالتحقيق في الواقعة.

 

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24 فبراير، 2021 11:56 م
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