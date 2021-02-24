تواصل تدريبات ريادة الأعمال للمرأة بالاتحاد النسائي بالجنوب

أخبار ليبيا24

وقال مستشار البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة يونس الشارف لأخبار ليبيا24، أن التدريبات تتضمن التعريف بالمجال والعديد من الجوانب القانونية التي يمكن ان يعملن عليها لتطوير مشاريعهن وتحقيق مصدر دخل ثابت ومستقر لهن من خلالها.

وقال مستشار البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة يونس الشارف لأخبار ليبيا24، أن التدريبات تتضمن التعريف بالمجال والعديد من الجوانب القانونية التي يمكن ان يعملن عليها لتطوير مشاريعهن وتحقيق مصدر دخل ثابت ومستقر لهن من خلالها.