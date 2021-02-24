تواصل تدريبات ريادة الأعمال للمرأة بالاتحاد النسائي بالجنوب
التدريبات تتضمن التعريف بمجال ريادة الأعمال والعديد من الجوانب القانونية
أخبار ليبيا24
أطلق الاتحاد النسائي بالجنوب سلسلة تدريبات في مجال ريادة الأعمال للمرأة، استهدفت النساء المهاجرات والمواطنات من صاحبات المشاريع الصغرى والمتوسطة.
وقال مستشار البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة يونس الشارف لأخبار ليبيا24، أن التدريبات تتضمن التعريف بالمجال والعديد من الجوانب القانونية التي يمكن ان يعملن عليها لتطوير مشاريعهن وتحقيق مصدر دخل ثابت ومستقر لهن من خلالها.
وأوضح الشارف أن هذه التدريبات تساعد المستهدفات على وضع دراسة جدوى اقتصادية لمشاريعهن، ومتابعتها بشكل يسمح لهن بتطويرها وتنميتها حتى تعود بالنفع عليهن وعلى اُسرهن ومجتمعاتهن المحلية، مبينا ان الفئة المهاجرة من المتدربات لديهن الكثير من المشاريع التي يستفدن منها ويمكن ان يكون لهن دور اكبر في نفع المجتمع المحلي في حال نجحن في تطوير هذه المشاريع.
واكد أن المتدربات سيخضعن لعدة مراحل من التجربة العملية، وسيكون من بينهن متميزات في التخطيط والمتابعة للمشاريع التي تحقق مفهوم ريادة الأعمال الاجتماعية حسب وصفه.