بوقادوم: السلطة التنفيذية الجديدة ستزور الجزائر قريبًا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم على ما سبق وصرح به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، مؤكدًا أن القيادة السياسية الجديدة في ليبيا ستقوم بزيارة إلى الجزائر.

بوقادوم ذكر في مقابلة له مع فضائية “فرانس 24” أن رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة ونائب رئيس المجلس الرئاسي موسى كوني اتصلا به، وأن هناك زيارة مرتقبة قريبًا إلى الجزائر.

وأشار إلى أن الخطوات التي تم اتخاذها في جنيف وطرابلس وبنغازي وجميع ليبيا، أوصلت في النهاية إلى القناعة برأي ونصائح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

ولفت إلى ما أدلى به تبون من أهمية حسم شرعية القيادة في ليبيا وأنه رأى من البداية أهمية أن يكون هناك انتخابات رئاسية، وتم التصديق على ذلك في جنيف من كل الأطراف الليبية.

وفي ختام حديثه، قال الوزير الجزائري “من المحتمل أن تتم الانتخابات الرئاسية في ليبيا، نهاية هذا العام وهي الخطة التي اقترحها الرئيس الجزائري منذ زمن طويل”.

وسبق وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في أكتوبر 2020م أن أي حل للأزمة الليبية بخلاف الانتخابات، بمثابة تقديم مسكنات لجسد منتشر به السرطان، مُشددًا على أن الشرعية يجب أن تعود للشعب الليبي باختيار قيادته المنتخبة، لا أن يدعي أي أحد الشرعية.