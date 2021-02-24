بوشناف: على الأجهزة الأمنية عدم ترك بنغازي للمجرمين

بوشناف: الانفلات الأمني يكاد يخرج عن السيطرة

24 فبراير، 2021 9:54 ص
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أخبار ليبيا 24 – أمن

دعا وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، أمس الثلاثاء، قوات الأمن في مدينة بنغازي، إلى بذل المزيد من الجهد ومضاعفة العمل لمكافحة الجريمة والقضاء على الانفلات الأمني، الذي يكاد يخرج عن السيطرة .

بوشناف أضاف يتوجب أن ندرك الخطر المحدق بنا، مردفا “أدعوكم أن لا تتركوا بنغازي .. لا تجعلوها ملاذًا آمنًا للمجرمين .. قاوموا بحزم وفاعلية وجدية .. عملكم لبسط الأمن جهاد .. أهلكم ينتظرون منكم الكثيرون”.

وتابع “نحن معكم وأمامكم وحولكم. وأدعو أهلنا في بنغازي إلى معاضضة أبناءهم في الأجهزة الأمنية الذين يواجهون الجريمة المنظمة .. أدعوهم إلى تشكيل رأي عام ضاغط ينبذ العنف ويدين استهداف المؤسسات الأمنية .. أدعو إلى الأمن المجتمعي الذي يتكامل فيه العمل الأمني مع العمل الأهلي”.

24 فبراير، 2021 9:54 ص
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