الوفاق والأمم المتحدة تبحثان تعزيز جهود عودة مُهجّري تاورغاء إلى مدينتهم

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بحث، وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق، يوسف جلالة، الأربعاء، مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى ليبيا، جورجيت جانيون، ونائب رئيس وكالة الأمم المتحدة للهجرة في ليبيا مات هوبر، تعزيز جهود عودة أهالي تاورغاء المُهجّرين إلى مدينتهم، إضافة إلى الحاجات الإنسانية الملحة بمناطق جنوب طرابلس.

وقال، مكتب التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي، إن جلالة استعرض خلال الاجتماع جهود حكومة الوفاق في المجال الإنساني، وآلية عمل الوزارة ودورها الفني الاستشاري في ملف النازحين والمصالحة الوطنية.

وأضاف، أن الاجتماع استعراض الاحتياجات الملحة بمناطق جنوب طرابلس، وتعزيز جهود عودة أهالي تاورغاء، ومواجهة تحديات العودة في مجالات البنية التحية.

وذكر، أن السيدة جانيون رحبت باستمرار جهود وقف إطلاق النار، والسماح للعاملين في المجال الإنساني بتقديم الخدمات الضرورية لمستحقيها.