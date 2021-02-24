البعثة الأممية تهنئ صنع الله لمنحه “وسام بطل مكافحة الفساد في ليبيا” من الخارجية الأمريكية

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هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الأربعاء، بمناسبة نيله وسام بطل مكافحة الفساد في ليبيا، الذي أعلن عنه وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكين.

وأشادت البعثة، بـ “قيادة صنع الله المتميزة للمؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها المؤسسة السيادية المحايدة، والمستقلة الوحيدة المسؤولة عن الإدارة الفعالة لقطاع النفط والغاز في ليبيا لصالح كافة الليبيين.”

وصنع الله واحد من 12 فردًا من جميع أنحاء العالم تم تكريمهم من قبل وزير الخارجية الأمريكية لعملهم كـ “أبطال في مكافحة الفساد”.

واتصل السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الثلاثاء، بصنع الله، لمنحه الوسام، حيث تم تقدم الجائزة “افتراضيًا” خلال المكالمة ووعد نورلاند بتسليمها إليه في أول فرصة تجمعه به شخصيًا.