الأجهزة الأمنية في الكفرة تضبط سيارات مسروقة من بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة الكفرة من ضبط ثلاثة سيارات خلال حملات التفتيش الاعتيادية بالمدينة جنوب شرق ليبيا، عليها بلاغات سرقة مقدمة من مواطنين من مدينة بنغازي.

وقال الناطق باسم مديرية أمن الكفرة ملازم أول محمد خليل لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الأربعاء، إن خلال حملات التفتيش التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بالمدينة، تم ضبط ثلاثة سيارات سرقت من قبل خارجين عن القانون في مدينة بنغازي، وعليها بلاغات وتعميم من قبل والسلطات الأمنية هناك.

وأوضح خليل، أنه تم التحفظ على السيارات والتحقيق مع سائقيها من قبل الأجهزة الأمنية، وإبلاغ وزارة الداخلية ببنغازي بالخصوص لإبلاغ أصحاب المركبات الآلية.

وأكد الناطق باسم المديرية أن الأجهزة الأمنية بالكفرة تعمل على قدم وساق لضبط الشارع وفرض قوة القانون وحماية المواطن وأملاكه، وأن الحملات التفتيشية مستمرة ولن تتوقف.