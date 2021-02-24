اختتام النسخة الثانية من مسابقة عصارة كتاب بصحيفة فسانيا بسبها
هدفت المسابقة للتشجيع على القراءة ومشاركة تجاربها بين القرّاء
أخبار ليبيا24
اختتمت صحيفة فسانيا بسبها فعاليات النسخة الثانية من مسابقة عصارة كتاب، والتي هدفت للتشجيع على القراءة ومشاركة تجاربها بين القرّاء.
وأوضحت عضو لجنة التحكيم بمسابقة عصارة كتاب بشرى عبدالقادر لأخبار ليبيا24، إن هذه المسابقة استمرت على مدار عدة أسابيع، وكان فيها باب التسجيل متاحا للجميع من محبي القراءة والكتابة، كما شملت كل المتابعين والمهتمين من مختلف المدن الليبية، حيث شارك متسابقون من سبها وسرت وزليتن وغدوة ووادي الشاطئ.
وأكدت عبدالقادر أن النسخة الثانية من المسابقة اختصت بالأدب الليبي، إذ كان على المشاركين قراءة وعرض روايات ليبية، بهدف تشجيع الكتاب المحليين وتعريف الناس أكثر بأعمالهم الأدبية، مضيفة أن الصحيفة شكلت لجنة التحكيم والتي اختصت بمتابعة أعمال المتسابقين وتقييمها بناءا على عدة معايير فنية ومهنية.
وبلغ عدد المشاركين اربعة عشر متسابقا، بين اعضاء هيئة تدريس جامعي، وأطباء ومحاميين ومهندسين وصحفيين وغيرهم، قدموا روايات وأعمال مختلفة نالت استحسان وقبول لجنة التحكيم.