“كارانفيل” التركية تعلن تأسيس أكبر منشأة لإنتاج الخرسانة في ليبيا

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أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة “كارانفيل” التركية فاتح ساري أمس الإثنين، أنه تم تأسّيس أكبر منشأة لإنتاج الخرسانة في ليبيا.

وقال ساري – بحسب تصريحات صحفية – إنه حتى الآن تم إنفاق 10 ملايين دولار على المنشأة، مؤكدًا أن الشركة تهدف إلى زيادة الاستثمار حتى 50 مليون دولار.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن المنشأة، التي تهدف إلى توظيف 1000 شخص على المدييْن المتوسط والبعيد؛ ستكون قادرة على إنتاج ما يصل إلى 90 مترًا مكعبًا من الخرسانة في الساعة.

وأفاد ساري أن منشأة إنتاج الخرسانة لها دور مهم في إعادة إعمار ليبيا، وتلبية مطالب الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا أنهم يستطيعون تلبية متطلبات صناعة البناء التركية، إذا قاموا بإطلاق مشاريع في ليبيا.

وأشار إلى أنه سيتم توظيف إجمالي 250 شخصًا في المرحلة الأولية في المصنع، متوقعًا أن هذا العدد سيرتفع إلى 1000 شخص.