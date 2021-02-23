جوازات طبرق: الأسبوع المقبل سنشرع في تصوير المرضى والموفدين

أخبار ليبيا2- خاص

قال رئيس فرع جوازات طبرق عقيد عبدالسلام الدرسي سنشرع الأسبوع المقبل في تصوير المرضى والموظفين.

وأضاف الدرسي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ لدينا 3500 ملف جاهزة للتصوير وستكون البداية الأسبوع القادم بالمرضى والموفدين للدراسة.

وتابع رئيس الفرع :”سنباشر التصوير بواقع أربعة أيام كل أسبوع وهي أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء بواقع 100 مواطن يومياً”.

وأشار الدرسي إلى أنه سيتم تعليق القوائم وحسب القوائم سيتم التصوير، متوقعًا الانتهاء من الملفات الموجودة لديهم خلال شهرين.

وأكد رئيس الفرع أنه عند الانتهاء من الملفات الجهاز سيباشرون باستلام الملفات الجديدة حسب الإجراءات المطلوبة، موضحًا أن التصوير سيكون سلس وعلى المواطنين التعاون والالتزام بالخطوات الاحترازية لمكافحة كورونا.

وأفاد الدرسي أن التصوير سيكون خلال الأربع أيام مذكورة لمدة 24 ساعة، قائلا :”نحن نعمل وكذلك الإدارة العامة لتقديم الخدمات للمواطنين في كل الأوقات”.