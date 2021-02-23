الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بتشكيل لجنة حريات بـ”المحامين”

أخبار ليبيا 24 – خبر

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بتشكيل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالنقابة العامة للمحامين بليبيا، والتي تمثل خطوة جد هامة في سبيل تكثيف الجهود الوطنية لتحسين حالة حقوق الإنسان والحريات العامة، وبما يضمن ترسيخ سيادة القانون والعدالة في ليبيا .

اللجنة أعرب في بيان لها – بهذه المناسبة – عن تمنياتها لفريق عمل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالنقابة العامة للمحاميين، كل التوفيق والنجاح في مهام عملهم، وتحقيق الأهداف المرجوة للجنة .

وأبدت استعدادها للتعاون والعمل المشترك مع النقابة العامة للمحاميين بليبيا ومع لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالنقابة، وذلك بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والإنسانية المشتركة.