النصر يخطف فوز صعب من ضيفة خليج سرت

توقف رصيد خليج سرت عند 4 نقاط من 4 مباريات

23 فبراير، 2021 11:06 م
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أخبار ليبيا 24 – رياضة

خطف فريق النصر فوز صعب من خليج سرت بهدفين مقابل هدف في مباراة جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء بملعب  شهداء بنينا لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى للدوري الليبي لكرة القدم .

وشهدت المباراة إثارة خاصة في الشوط الثاني، حيث تقدم  النصر بهدف نجمه أحمد الهرام في الدقيقة 63، وعدل خليج سرت الكفة بواسطة سعد بلعبد في الدقيقة 82 من علامة الجزاء، لكن البديل مهندبوعجيلة خطف نقاط الفوز للنصر بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 73 .

وبعد هذا الفوز تقدم النصر للمركز الأول برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بينما توقف رصيد خليج سرت عند 4 نقاط من 4 مباريات .

23 فبراير، 2021 11:06 م
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