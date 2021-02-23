المنفي والدبيبة يبحثان توحيد المؤسسة العسكرية مع عدد من القيادات العسكرية بغرب ليبيا

أخبار ليبيا24

بحثت السلطة التنفيذية الليبية الجديدة المكلفة اليوم الثلاثاء مع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية ووفد حكومة الوفاق باللجنة العسكرية 5+5 مسألة توحيد المؤسسة العسكرية ودعم مسار اللجنة العسكرية.

والتقى، رئيس المجلس الرئاسي المكلف، محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي، وموسى الكوني ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، مع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية، ورئيس وأعضاء وفد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بحكومة الوفاق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي المكلف، إن الاجتماع ناقش مسألة توحيد المؤسسة العسكرية ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تعتبر من أولويات المجلس الرئاسي الليبي المنتخب.