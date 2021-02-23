الرقابة على الأغذية يرفض لبن “نادك”

أخبار ليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن رفض شحنة موردة نوع السلعة لبن بنكهة الفراولة العلامة التجارية نادك nadec.

وأوضح المركز أن أسباب الرفض غير مطابقة للمواصفة القياسية الليبية رقم 15 الجزء الأول لسنة 2015، وذلك لوجود لون E120 المحظور إضافته للأغذية.

وأشار مركز الرقابة إلى أن جزء من الكمية تم الإفراج عنها موضحًا أن تاريخ الإنتاج 2021/ 2 / 1، والشركة المصنعة شركة نادك، والمنشأ السعودية.

ولفت مركز الرقابة على الأغذية والأدوية نقطة الوصول منفذ أمساعد البري، مشيرًا إلى أن الكمية 400 صندوق 360 مللي.