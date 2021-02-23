الدبيبة: مهمتنا الرئيسية تنفيذ الانتخابات في ديسمبر المقبل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب رئيس الحكومة المكلف الجديد عبدالحميد الدبيبة عن تطلع الحكومة الجديدة للاستمرار في العمل المشترك البناء مع الاتحاد الأوروبي والاستمرار في تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات المشتركة التي تم توقيعها أثناء عمل الحكومات السابقة ما بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

الدبيبة قال – خلال اجتماع جمع كلا رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، والنائبين، موسى الكوني، و،عبدالله اللافي، مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا برئاسة، خوسيه أنطونيو سابادل، ومبعوثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية إلى ليبيا، ناتالينا تشيا – إن ليبيا تتطلع لعودة البعثات الدبلوماسية والشركات الأوروبية إلى البلاد لاستكمال المشاريع التي كانت تشرف عليها واستكشاف فرص استثمار جديدة في ليبيا.

كما أعرب عن استعداد الحكومة الجديدة لتنفيذ خطط وبرامج متطورة لإدارة الهجرة بشكل يحقق المصلحة الوطنية و يحفظ حقوق الإنسان ويقلص من العبء الذي تحملته الدولة الليبية التي أصبحت منطقة عبور كبيرة للمهاجرين خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الدبيبة أن دعم وتمكين الشباب والمرأة سيكون أحد أهم البرامج التي ستعمل عليها الحكومة التي تضع في عين الاعتبار أن مهمتها الرئيسية هي التهيئة لتنفيذ الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021.

وفي ذات الشأن، أعرب ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي عن ترحيبهم بمخرجات الحوار الليبي و دعمهم لخارطة الطريق الجديدة واستعداد الاتحاد الأوروبي لتوفير كل السبل التي من شأنها أن تساهم في إنجاح خارطة الطريق واتخاذ كافة التدابير ضد من يثبت عرقلتهم للاستقرار السياسي والأمني في ليبيا بالإضافة إلى استعداد البعثة لتطوير وتعزيز التعاون مع ليبيا في ملفات التنمية و الهجرة و حماية الحدود و إنقاذ المهاجرين والمساعدات الإنسانية وغيرها من الملفات المشتركة ذات الأهمية للجانبين.