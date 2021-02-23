الاتحاد يفاوض لاعب جزائري لإنقاذ دفاعه

أخبار ليبيا 24 – رياضة

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء أن مسؤولو نادي الاتحاد يجون مفاوضات جادة، مع هشام بلقروي، لاعب مولودية وهران الجزائري، لاستعارته في الانتقالات المقبلة، حتى نهاية الموسم الحالي.

وبحسب موقع كووورة، فأن هناك اتصالات جمعت إدارة الاتحاد بهشام بلقروي، لإقناعه بخوض تجربة جديدة في الدوري الليبي، مع تقديم ضمانات بمنحه الفرصة كاملة .

وقدم بلقروي مع مولودية وهران أداء مميز هذا الموسم، وكان أحد ركائزه اأوساسية في الخط الخلفي .