أسعار العقود الآجلة للنفط تصعد من جديد

أخبار ليبيا24

سجّلت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية ارتفعًا هو الأعلى لها منذ 8 يناير 2020 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم أبريل القادم بنسبة 0.74 بالمائة لتتداول عند مستويات 62.36 بالمائة للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.90 بالمائة للبرميل.

وكانت العقود قد استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 61.40 دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم أبريل المقبل 1.40 بالمائة لتتداول عند 66.43 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 65.51 دولارًا للبرميل، بعدما استهلت العقود التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة، بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 65.24 دولارًا للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05 بالمائة إلى 89.98 مقارنة بالافتتاحية عند 90.03.