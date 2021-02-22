معلقا على حادثة موكب باشاغا.. كوبيتش يطالب بضرورة نزع الأسلحة من الميليشيات

22 فبراير، 2021 9:21 ص
15

أخبار ليبيا 24

طالب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، بفتح تحقيق سريع وشفاف في حادثة موكب وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، داعيا إلى ضرورة نزع الأسلحة من الميليشيات .

وقال كوبيش، في تغريده له عبر تويتر،  “إن الحادث الأمني الخطير يجدد التأكيد على أهمية إبقاء جميع الأسلحة في أيدي السلطات الشرعية في البلاد فقط”، مشيرا إلى أن هذه الأعمال المتهورة تشكل تهديدا للاستقرار والأمن، وتهدف إلى عرقلة العملية السياسية وغيرها من الجهود لدعم ليبيا وشعبها .

وكان قد نفى جهاز دعم الاستقرار تعرض وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا لعملية اغتيال، مشيرا إلى أن ما حدث هو سوء تنسيق، حيث تصادف مرور سيارة مصفحة تابعة للجهاز تزامناً مع مرور رتل باشاغا، وفوراً تمت الرماية من حراسات الوزير مما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الجهاز العضو “رضوان الهنقاري” من مدينة الزاوية، وإصابة أحد رفاقه.

 

الوسوم
22 فبراير، 2021 9:21 ص
15

مقالات ذات صلة

المفوضية العليا للانتخابات تتابع الاستعدادات للانتخابات المقبلة

22 فبراير، 2021 10:50 ص

عقب حادثة موكب باشاغا.. مجلس الدولة يدعو إلى ضبط النفس

22 فبراير، 2021 8:58 ص

الرئاسي والحكومة الجديدان يستنكران استهداف موكب باشاغا

21 فبراير، 2021 11:45 م

حملة نظافة لإقامة حديقة وملاهي للأطفال في بلدية طبرق

21 فبراير، 2021 11:33 م
زر الذهاب إلى الأعلى