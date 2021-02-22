مسلحين يستولون على مساعدات إنسانية كانت في طريقها إلى نازحي العجيلات

22 فبراير، 2021 2:47 م
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أخبار ليبيا 24

قالت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، أمس الأحد، أن مجموعة مسلحة أطلقت النار على فريق تابع لها في مدينة العجيلات واستولى على المساعدات التي يحملها الفريق لنازحي المدينة.

وفي بيان لها قالت الهيئة أن فريقها تعرض للرماية أثناء أداء عمله الإنساني خلال توزيع المساعدات على النازحين في مدينة العجيلات.

وأوضحت الهيئة أن الفريق الذي تعرض إلى إطلاق نار كان يترأسه نائب رئيـس لجنة إدارتها، خالد المرغني، مؤكدة أنهم بصحة جيدة.

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22 فبراير، 2021 2:47 م
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