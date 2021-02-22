طائرة الهلال تحجز مقعدًا في نهائيات كأس ليبيا على حساب الأهلي بنغازي

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حجز فريق الكرة الطائرة بنادي الهلال مقعدًا في نهائيات مسابقة كأس ليبيا للعبة عقب تفوقه مساء اليوم الإثنين على نظيره الأهلي بنغازي 3-2 على أرضية مجمع سليمان الضراط.

وشهدت المباراة إثارة وندية حيث تقدم الهلال في الشوطين الأول والثاني على التوالي بنتيجة 22-25 لكن الأهلي عاد للمباراة ونجح في اقتناص الشوطين الثالث والرابع 25-18 و 25-23 وحسم الهلال المباراة في الشوط الخامس بعد تفوقه 15-13.

وستقام نهائيات كأس ليبيا خلال الفترة المقبلة وكان الأهلي طرابلس قد ضمن مقعدًا في النهائيات فيما سيكون المقعد الثالث للفائز من مباراة السويحلي والحياد.