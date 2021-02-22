صنع الله وباشاغا يبحثان تعزيز التعاون لوقف الاعتداءات على خطوط الغاز

أخبار ليبيا24

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا تعزيز التعاون بشأن الاعتداءات المتزايدة على خطوط الغاز الطبيعي أثناء عمليات البناء العشوائي بعدد من المناطق.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط، على أن الاعتداءات تشكل خطورة بالغة على سلامة القاطنين وسلامة خطوط الغاز.

ولفتت إلى أن الاعتداءات ستؤدي إلى توقف عمل المرافق الحيوية والمصانع الاستراتيجية والتي تعتمد على تزويدات الغاز الطبيعي.

وذكرت المؤسسة، أن باشاغا أكد على أن هذا الأمر سيلقى عناية فائقة من وزارة الداخلية لما له من دور في الحفاظ على الأمن.