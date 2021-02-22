رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في غرب البلاد وطقس معتدل في باقي المناطق

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في أغلب مناطق غرب ليبيا بينما يميل الطقس للاعتدال النسبي على باقي المناطق.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز يكون الطقس رأس أجدير وسرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة قليل الغيوم إلى غائم جزئي، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17-23) م.

بينما في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة يكون الطقس غائما جزئيا إلى كليا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم، خاصة على الساحل الممتد من درنة حتى طبرق.

والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15-21) م.

أما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة يكون الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21-26) م.

ويكون الطقس في الكفرة السرير وتازربو مشمسا، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20-22 ) م.