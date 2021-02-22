تعادل إيجابي يحسم لقاء المحلة رفيق

22 فبراير، 2021 2:39 م
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أخبار ليبيا 24

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله  لقاء المحلة وضيفه رفيق، أمس الأحد، في إطار الجولة الرابعة من منافسات  المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

 بادر فريق المحلة بالتسجيل في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة عبر مهاجمه الهادي عمارة، وفي ذات الشوط وبالتحديد في الدقيقة الـ 25 عدل رفيق النتيجة عبر المحترف الكاميروني، دانيال بادي.

وبهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده ليصبح المحلة بـرصيد 3 نقاط ورفيق بـرصيد  4 نقاط.

وتتواصل منافسات  الدوري الليبي  اليوم الاثنين بإقامة عدة مباريات أبرزها  مباراة الهلال  وجاره الانوار  ضمن منافسات المجموعة الأولى  ويستضيف  أبوسليم الخمس ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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22 فبراير، 2021 2:39 م
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